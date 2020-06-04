В Узбекистане будет принята Национальная стратегия низкоуглеродного развития, которая в настоящее время разрабатывается Министерством энергетики с привлечением международных экспертов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минэнерго.

Документ будет отражать пути перехода на производство электроэнергии с низким выбросом парниковых газов, негативно влияющих на окружающую среду.

В начале мая была принята Концепция обеспечения Узбекистана электрической энергией на 2020−2030 годы, которая разрабатывалась с участием Азиатского банка развития и Всемирного банка. Концепция предусматривает модернизацию существующих электростанций и создание новых видов электрогенерации за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и планируемой к строительству атомной электростанции. Эти меры, как ожидается, позволят снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 10% в сравнении с показателем 2010 года.

На основе концепции сейчас разрабатывается Национальная стратегия низкоуглеродной энергетики Узбекистана, в подготовке которой участвуют эксперты Европейского банка реконструкции и развития. Стратегия необходима для решения проблемы энергообеспечения страны с одной стороны и сокращения негативного влияния на окружающую среду с другой пояснили в Минэнерго.

Документ будет отражать три сценария перехода на низкоуглеродную энергетику, при этом особое внимание будет уделено развитию генерации на основе ВИЭ, в частности солнечной энергии. Реализация планов будет осуществляться за счет средств инвесторов. По плану к 2030 году в Узбекистане ожидается появление ветровых электростанций совокупной мощностью 3 ГВт, солнечных электростанций совокупной мощностью 5 ГВт, а также АЭС мощностью 2,4 ГВт.

«Стратегия по переходу к низкоуглеродной энергетике разрабатывается с помощью метода моделирования энергетической системы страны и возможных сценариев развития на перспективу. Этим будет заниматься международная консалтинговая компания Corporate Solutions. Параллельно мы изучаем опыт Германии, Японии, Испании. Но необходимо понимать, что имеющийся зарубежный опыт необходимо адаптировать для применения в условиях Узбекистана», — отметил министр энергетики Алишер Султанов.

Для Узбекистана, по его словам, будет выбран индивидуальный план развития с максимальным применением лучшего международного опыта. Переход на низкоуглеродную энергетику даст возможность обеспечить страну электроэнергией при устойчиво высоких темпах роста и одновременном повышении качества жизни населения.

«Существующая десятилетия система энергопроизводства в стране во многом физически и технологически устарела, ее эффективность не отвечает современным требованиям, — говорится в сообщении. — Во многом это связано с тем, что она почти полностью зависима от природного газа и ограниченных гидроэнергетических ресурсов».

Решение ситуации Минэнерго видит в развитии альтернативных видов электрогенерации на основе энергии солнца, ветра и воды, а также атомной энергетики. Все они, отмечает пресс-служба, относятся к способам производства электроэнергии с низким выбросом углекислого газа.