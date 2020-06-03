Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 3014 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Из них 1170 пациентов вылечились в Ташкенте.

Всего за неполные сутки сегодня вылечились и отправлены на реабилитацию 106 пациентов: 43 — в Ташкенте, 42 — в Навоийской области, 17 — в Самаркандской и 4 — в Наманганской.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на 10:00 3 июня составляло 3769. 15 человек скончались от осложнений, вызванных заболеванием.