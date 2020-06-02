В июне 2019 года было завершено строительство жилого комплекса Novza в Чиланзарском районе. Дома благополучно сданы, получены кадастровые документы, а новые хозяева квартир уже живут полной жизнью.
На этот раз жилой комплекс запускает в продажу малогабаритные квартиры со следующими квадратурами:
При покупке квартиры в жилом комплексе Novza покупатель получает предчистовую отделку, включающую в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- перегородки.
Будущих жителей также ждут:
- удобное расположение и развитая инфраструктура;
- благоустроенный и озелененный двор;
- наземная и подземная парковочные зоны;
- зона барбекю, беседки и детская площадка на территории комплекса;
- круглосуточная охрана, обслуживание комплекса управляющей компанией MMG;
- просторные подъезды в восточном стиле. В каждом установлены домофоны, кованые двери, мозаика, усовершенствованные европейские лифты.
Телефон для справок: (+998) 99−848−11−11.
Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий
Ориентир: ст. метро «Новза»
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Facebook: fb.com/novza.gh
Instagram: @novza_residence
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