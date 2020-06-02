В июне 2019 года было завершено строительство жилого комплекса Novza в Чиланзарском районе. Дома благополучно сданы, получены кадастровые документы, а новые хозяева квартир уже живут полной жизнью.

На этот раз жилой комплекс запускает в продажу малогабаритные квартиры со следующими квадратурами:













При покупке квартиры в жилом комплексе Novza покупатель получает предчистовую отделку, включающую в себя:

стяжку;

шпатлевку;

перегородки.

Подъезд жилого комплекса.

Будущих жителей также ждут:

удобное расположение и развитая инфраструктура;

благоустроенный и озелененный двор;

наземная и подземная парковочные зоны;

зона барбекю, беседки и детская площадка на территории комплекса;

круглосуточная охрана, обслуживание комплекса управляющей компанией MMG;

просторные подъезды в восточном стиле. В каждом установлены домофоны, кованые двери, мозаика, усовершенствованные европейские лифты.

Фрагмент внутреннего двора комплекса.

Фрагмент внутреннего двора комплекса.

Фрагмент детской площадки.

Телефон для справок: (+998) 99−848−11−11.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий

Ориентир: ст. метро «Новза»

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Facebook: fb.com/novza.gh

Instagram: @novza_residence

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