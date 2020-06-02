C 28 мая по 1 июня в дикую природу Кунградского района Каракалпакстана выпущены 2040 дроф-красоток. Мероприятие проведено Государственным комитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и компанией Falcon Hunting Solutions, сообщила пресс-служба ведомства.

Птицы были выведены в Международном фонде охраны дрофы в Абу-Даби (ОАЭ).





Дрофа-красотка, или вихляй восточный, включена в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу Узбекистана (с 2009 года). Распространена в пустыне Кызылкум. Численность и ареал птицы начали сокращаться в 1960-х годах.