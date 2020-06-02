Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 2 июня выросло на 16 и достигло 3718, сообщило Министерство здравоохранения.

12 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все въехали через Казахстан), 2 — среди населения Яшнабадского района Ташкента и 2 — у водителей международных грузовых автоперевозок, прибывших в Ташкентскую и Наманганскую области.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 2859. На лечении находится 844 человека, 9 из них в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.