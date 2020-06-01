«Газета.uz» публикует статью руководителя программы по социальной политике Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Юлии Олейник о ситуации с социальной защитой детей в стране и значении широкого охвата детскими пособиями для социальной сплочённости и сокращения бедности.

Сегодня отмечается День защиты детей. День, когда следует задуматься о достигнутом прогрессе в отношении защиты интересов ребёнка и вновь заявить о приверженности дальнейшему продвижению прав и благополучия самых молодых граждан Узбекистана.

Постановление президента Узбекистана №4296 от 22 апреля 2019 года «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребёнка» наглядно демонстрирует приверженность правительства вопросам улучшения благосостояния подрастающего поколения. Укрепление социальной защиты детей должно стать ключевой составляющей реализации данного постановления.

Узбекистан находится на важном этапе своего исторического развития. Проводимые в стране широкомасштабные социально-экономические реформы, а также благоприятные демографические условия позволяют вывести Узбекистан на новый уровень развития. Сегодняшние дети и молодёжь станут в будущем самой большой рабочей силой, которая когда-либо наблюдалась в истории Узбекистана. В связи с этим открывается уникальная возможность воспользоваться так называемым «демографическим дивидендом».

Однако получение данного дивиденда требует усилий, а именно инвестиций в человеческий капитал, в особенности в здравоохранение, образование и социальную защиту. Без надлежащих инвестиций демографические возможности, а также конкурентоспособность Узбекистана на международном рынке, где ценятся высококвалифицированные кадры, будут безвозвратно утеряны.

Приверженность правительства вопросам улучшения здравоохранения и образования заслуживает высокой оценки. Показатели охвата дошкольным образованием быстро растут. Детская смертность постепенно снижается. В настоящее время проводятся важные реформы по повышению качества образования, медицинского обслуживания и детского питания.

Социальная защита детей является областью, требующей незамедлительного внимания. В Узбекистане исторически существовала система социальной поддержки и солидарности, о чём свидетельствует прочная социальная сплочённость общества, а также комплексная система социального обеспечения, предоставляющая поддержку гражданам страны на протяжении всей жизни.

К сожалению, за последние два десятилетия в Узбекистане наблюдается существенное сокращение уровня социального обеспечения детей. В недавнем прошлом в Узбекистане действовала программа универсальных детских пособий, предоставляемых каждому ребёнку. Таким образом, детские пособия оказывали поддержку каждой семье в обеспечении достойного старта в жизни каждого ребёнка.

Охват детскими пособиями за последнее десятилетие значительно снизился, хотя в 2018 и 2019 годах наблюдалось небольшое повышение. В период с 2009 по 2018 годы число семей, получающих детское пособие, сократилось на 61%. В результате, к 2018 году лишь 17% детей в возрасте до 18 лет проживали в семьях, получающих пособия на ребенка.

Недавнее исследование, проведённое ЮНИСЕФ, показало, что подавляющее большинство детей проживают в семьях с сопоставимо низкими доходами. В то же время 75% семей, соответствующих критериям получения детских пособий, их не получают.

Детские пособия оказывают важную помощь таким родителям, как Чарос. Она мать-одиночка четверых детей, проживающая в Ташкентской области. Чарос — трудолюбивая женщина, которая выращивает и продаёт цветы, однако её дохода недостаточно, чтобы прокормить семью из пяти человек. Ей приходится прилагать огромные усилия, чтобы обеспечить свою семью. Пособие по уходу за ребёнком помогает ей покрыть основные потребности детей, такие как еда и школьные принадлежности, и более уверенно смотреть в будущее. Также получение пособия позволяет старшему сыну уделять больше времени и внимания учёбе, а не работе в цветочном магазине. Однако Чарос обеспокоена тем, что выплата пособия может приостановиться, поскольку в ее махалле есть еще три семьи, ожидающие назначения пособия.

Фото: ЮНИСЕФ.

Адресный подход в назначении детских пособий только нуждающимся семьям зачастую вызывает напряжённость в махаллях. Махаллинские комитеты обычно не в состоянии предоставить пособие всем нуждающимся семьям из-за недостатка финансирования. В свою очередь, универсальные детские пособия, предоставляемые всем семьям, гораздо более эффективны в укреплении социальных отношений и социальной сплочённости.

Результаты международных исследований показывают, что универсальные пособия более эффективны по охвату среди наиболее нуждающихся семей. Такие программы проще и дешевле в администрировании. Подобные программы обычно политически популярны и способствуют повышению сплочённости в обществе, так как они приносят пользу большинству населения.

Универсальные (нацеленные на 100% потенциальных бенефициаров, например, детей в случае с детскими пособиями) или квазиуниверсальные (подразумевающие охват большинства потенциальных бенефициаров, например, 75−80%) пособия способствуют сохранению чести и чувства достоинства получателей пособий. При адресном же подходе пособия назначаются семьям, только если они определены как малообеспеченные. Такой статус может ущемить чувство достоинства и самоуважения у получателей пособий.

Периодически возникают опасения, что расширение охвата детскими пособиями может спровоцировать резкий рост рождаемости. Однако международный опыт не подтверждает данное предположение. Наоборот, подобное явление не наблюдается даже в таких странах как Финляндия, правительство которой пыталось использовать детские пособия как инструмент для стимулирования рождаемости.

Самым важным является то, что пособие на ребенка — это не благотворительность или пожертвование, а необходимая инвестиция в развитие человеческого капитала страны. Детские пособия помогают семьям предоставлять более полноценное питание для детей.

Недавнее исследование ЮНИСЕФ по питанию показало, что в Узбекистане питание 95% детей в возрасте от 6 до 23 месяцев не соответствует требованиям минимально приемлемой диеты. При этом четверть детей страдают от анемии. Для 9% детей в возрасте до 5 лет это привело к задержке роста, что, в свою очередь, ухудшает когнитивное развитие и академическую успеваемость, снижает производительность труда в будущем и повышает риск хронических заболеваний.

Всё это ведет к снижению потенциальных доходов во взрослой жизни. Поддержка семей с помощью детских пособий и повышение осведомленности о правильном питании имеют важное значение в решении данной проблемы.

Детские пособия способствуют созданию благоприятной домашней обстановки для обучения и развития детей. Усилия по улучшению образования детей не должны ограничиваться инвестициями только в систему школьного образования.

Исследование ЮНИСЕФ об обучении детей младшего школьного возраста в Узбекистане показывает, что домашняя обстановка, например, наличие учебных пособий, книг для чтения, письменного стола играет ключевую роль в определении успеваемости детей в школах. Следует отметить, что данное воздействие домашней среды на успеваемость детей в школах наблюдается во многих странах. Таким образом, способствуя созданию благоприятной домашней среды, государство может значительно увеличить отдачу от инвестиций в систему школьного образования.

Эффективность инвестиций в развитие человеческого капитала в Узбекистане обусловлена тем, насколько стране удастся решить проблему широкой распространённости бедности среди семей. Данная проблема не может быть решена посредством лишь программ содействия занятости, так как ввиду структурных барьеров и высокой безработицы, на рынке труда существует нехватка достойных рабочих мест.

Поэтому инициативы по созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства, такие как «Каждая семья — предприниматель», являются важными шагами в решении этой проблемы. Однако социальное обеспечение, наряду с инициативами по созданию рабочих мест, является действенным механизмом по поддержке развития предпринимательства и и трудоустройства. Детские пособия, покрывая основные потребности ребёнка, позволяют родителям брать на себя риски, связанные с предпринимательством. Кроме того, производственные активы семьи могут быть использованы для предпринимательства, а не только для потребления.

Укрепление социальной защиты детей крайне важно на сегодняшний день. Несмотря на то, что проводимые в Узбекистане социально-экономические реформы, например либерализация цен и тарифов, направлены на дальнейшее развитие страны, они сопряжены с временными рискам для уязвимых семей.

Экономические последствия коронавирусной пандемии также усилили риски для уязвимых семей. Например, согласно последним оценкам, количество детей, живущих в бедности, в мире может увеличиться на 15%. В странах Европы и Центральной Азии данный прирост может достигать 44%.

В целях борьбы с COVID-19 и смягчения последствий пандемии Международный альянс «Спасём детей» и ЮНИСЕФ призывают к незамедлительному и масштабному расширению детских пособий и других мер, направленных на удовлетворение насущных потребностей детей и защиту от возможных будущих потрясений.

Эффективная система детских пособий могла бы смягчить данные риски и тем самым поддержать успешное осуществление проводимых социально-экономических реформ. Правительство Узбекистана объявило об увеличении числа получателей детских пособий на 10%, что является важным первым шагом. Однако нынешняя ситуация требует дальнейшего расширения охвата для поддержки семей и развития человеческого капитала, необходимого стране сегодня и в будущем.

Очевидно, что расширение охвата детскими пособиями потребует дополнительного финансирования. Существуют способы, которые позволили бы это сделать без значительной нагрузки на бюджет страны. Например, возможно рассмотреть обеспечение детскими пособиями 80% семей и исключение 20% наиболее экономически благополучных семей, способных обеспечить своих детей самостоятельно. Во избежание значительного увеличения потребности в финансировании, охват детскими пособиями может быть расширен поэтапно.

Первые 1000 дней жизни ребёнка — это время, когда мозг ребёнка начинает расти и развиваться и когда создаются основы для здоровья на протяжении всей жизни. Учитывая важность получения максимальной поддержки и надлежащего питания в течение именно в первые 1000 дней жизни ребёнка, пособия должны предоставляться в первую очередь самым маленьким детям.

Далее, программа может ежегодно расширяться за счёт повышения возрастного порога для получения детского пособия и, в конечном итоге, охватить детей в возрасте до 18 лет. Анализ ЮНИСЕФ показывает, что данное предложение финансово осуществимо и позволит достичь значительного повышения благосостояния населения, в частности, сокращения общего уровня бедности на 21% к 2030 году. При этом наименее обеспеченные семьи получат наибольшую выгоду.

Более того, в долгосрочной перспективе инвестиции в детские пособия многократно окупятся за счёт значительного снижения бедности, улучшения благополучия детей и повышения производительности трудовых ресурсов. Как и в других странах, в Узбекистане универсальный подход в социальной обеспечении, вероятнее всего, получит широкую поддержку среди населения, что критически важно в период преодоления рисков, связанных с проведением масштабных социально-экономических реформ или с текущей коронавирусной пандемией. Следовательно, укрепление системы социальной защиты детей является не только важной мерой реализации прав детей, но и выгодным капиталовложением в будущее процветание страны.