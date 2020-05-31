Асакинский районный отдел Департамент по борьбе с экономическими преступлениями возбудил уголовное дело в отношении нескольких лиц, которые путем мошенничества завладели денежными средствами 31 гражданина за трудоустройство в компании UzAuto Motors.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры, начальники управлений и другие работники UzAuto Motors обратились с заявлением в прокуратуру. Выяснилось, что начальник службы охраны А. Ю., водитель Ж. А. и другие сотрудники совместного предприятия U-C (название компании сокращено) вступили в сговор, воспользовались доверием 31 гражданина и завладели мошенническим путем 42 тысячами долларов, пообещав трудоустроить их на различные должности в районном отделе компании UzAuto Motors.

По данному факту в отношении А. Ю. и других возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки в особо крупном размере). Ведется следствие.