Президент Шавкат Мирзиёев поручил ускорить передачу частным инвесторам около 1400 государственных активов, сообщила пресс-служба главы Узбекистана. Программу приватизации должен утвердить Кабинет Министров.

«В настоящее время в стране насчитывается 2965 предприятий с участием государства. Большинство из них работают неэффективно, по изжившим себя методам. Более половины этих предприятий даже не в состоянии выплачивать дивиденды», — говорится в сообщении.

С начала года были реализованы 299 госактивов на 348 млрд сумов. Инвесторы вложили в эти объекты в общей сложности 3,3 трлн сумов и обязались создать 4700 новых рабочих мест.

Кроме того, Агентству по управлению госактивами и руководителям отраслей поручено ликвидировать 711 неэффективных предприятий, реорганизовать 262 предприятия, а также передать частному сектору более 500 рынков.

Президент подчеркнул важность внедрения новой системы управления и реформирования предприятий, которые останутся в распоряжении государства.