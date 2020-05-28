Контрольно-пропускной пункт «Жибек Жолы» — «Гишт-Куприк» на границе с Казахстаном работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана со ссылкой на генеральное консульство страны в Алматы.

В связи с ослаблением карантинного режима в ряде регионов Казахстана на этот КПП прибывают граждане Узбекистана, чтобы вернуться на родину.

«Благодаря слаженной работе пограничных и санитарно-эпидемиологических служб [Узбекистана и Казахстана] осуществляется вывоз соотечетсвенников на территорию нашей страны с соблюдением карантинных мер», — говорится в сообщении.

Генеральное консульство призвало граждан Узбекистана, прибывающих на КПП «Жибек Жолы» не обращаться к посредникам, предлагающим услуги по пересечению межгосударственной границы за определенную плату.

На КПП находится сотрудник генконсульства в Алматы, он оказывает согражданам необходимую консульско-правовую и иную помощь.

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Алматы, Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областей Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в генконсульство по телефонам: +7−727−299−20−70, +7−727−390−26−16.