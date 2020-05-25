Федерация дзюдо Узбекистана и Итальянская федерация дзюдо, карате, борьбы и боевых искусств подписали соглашение по сотрудничеству в области подготовки дзюдоистов и обмена опытом в спортивной медицине, сообщило ИА «Дунё».

Документ был подписан 18 мая в удаленном режиме из-за пандемии коронавируса, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ФДУ.

Стороны будут организовать взаимные поездки инструкторов, судей и медперсонала и проводить тренинги, курсы и семинары. Федерации также договорились о проведении совместных спортивных мероприятий и тренировок, борьбе с допингом и подготовке специалистов в спортивной медицине.

Практическая реализация соглашения, в том числе подготовка атлетов к предстоящим Олимпийским играм, начнется по мере смягчения карантинных мер в Узбекистане и Италии.