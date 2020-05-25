Третья партия гуманитарной помощи прибыла 23 мая из Южной Кореи в Узбекистан чартерным грузовым рейсом Uzbekistan Airways, сообщило ИА «Дунё».

В состав груза весом около 2 тонн вошли 20 многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и полуавтоматическим механизмом. Помощь сформирована при поддержке компании Suwan TPL и посольства страны в Сеуле.

Оставшаяся часть гуманитарного груза на сумму более 135 тысяч долларов и весом около 17 тонн будет направлена по мере организации чартерного рейса.

Первая партия гуманитарного груза из Южной Кореи была отправлена в Узбекистан в конце апреля, вторая — в середине мая.