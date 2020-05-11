10 мая чартерным рейсом Uzbekistan Airways в Ташкент была доставлена вторая часть гуманитарной помощи из Южной Кореи, сообщило ИА «Дунё».

В состав привезенного груза стоимостью около 192 тысяч долларов вошли многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские маски и пищевые добавки для укрепления иммунитета.

Первая партия груза стоимостью около 1 млн долларов и общим весом 6,2 тонн прибыла в столицу в конце апреля.

Помощь сформирована при поддержке южнокорейских компаний BOMI Engineering, LH Corporation, Evergreen Motors, Infinity Co., Университета Шинхан, а также соотечественников, временно работающих в Южной Корее, и обучающихся там студентов Узбекистана.