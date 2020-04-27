Посольство Узбекистана в Сеуле привлекло гуманитарную помощь из Республики Корея для борьбы с коронавирусной инфекцией. Исходя из нужд Министерства здравоохранения Узбекистана был сформирован гуманитарный груз весом около 34 тонн, сообщает ИА «Дунё».

26 апреля чартерным рейсом Uzbekistan Airways в Ташкент была доставлена первая часть груза с медицинским оборудованием и изделиями стоимостью около 1 млн долларов и общим весом 6,2 тонн.

В состав привезенного груза включены 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР диагностики, а также 50 многофункциональных медицинских кроватей с автоматическим механизмом, 4000 медицинских защитных костюмов, 10 тысяч пар медицинских перчаток и 10 многофункциональных мониторов.

Груз также включает портативное оборудование для УЗИ, кардиомониторы, шприцевые инфузионные насосы, аппараты для очистки воздуха и другие.

Помощь сформирована при поддержке правительства Республики Корея, Университета Шинхан, южнокорейских компаний Evergreen Motors, Shindong Resources, Hanshin E&C, Chung Hospital, Union Korea Pharm, BOMI E&C, GM Korea, UNICO Logistics, Century, Baraka Holding, Tashkent Trade Center, Hyundai Engineering, медицинских учреждений, торговых центров и других.

Оставшаяся часть гуманитарного груза будет доставлена в Узбекистан очередным грузовым чартерным рейсом.