Компания Uz Truck & Bus Motors совместно с компанией O’zavtosanoat-Leasing объявляет о выгодной акции на качественную и современную технику MAN и SINOTRUK.

Стать обладателем надежной техники с высокими техническими характеристиками, а также обновить, расширить свой автопарк и получить индивидуальное предложение можно на выгодных условиях лизинга Uz Truck & Bus Motors и O’zavtosanoat Leasing.

Компании предлагают:

тягачей высокого уровня комфорта и безопасности;

качественные автосамосвалы;

надежные автофургоны;

многофункциональную спецтехнику.

Условия лизинга:

предоплата — 25%;

процентная ставка — 20% годовых (начисляется на фактический остаток);

срок — три года.

Акция действует с 23 мая по 23 июня. Количество техники ограничено.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−80−80, (+998) 97−701−83−16, (+998) 97−701−83−17, (+998) 97−701−83−18.

«Бизнес не ждет. Оформляйте сделку и уезжайте на новой технике».

Сайт: uztbm.uz

Telegram: t.me/uztruckbusmotors

Telegram: t.me/uzavtoleasing

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