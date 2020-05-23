Компания Uz Truck & Bus Motors совместно с компанией O’zavtosanoat-Leasing объявляет о выгодной акции на качественную и современную технику MAN и SINOTRUK.
Стать обладателем надежной техники с высокими техническими характеристиками, а также обновить, расширить свой автопарк и получить индивидуальное предложение можно на выгодных условиях лизинга Uz Truck & Bus Motors и O’zavtosanoat Leasing.
Компании предлагают:
- тягачей высокого уровня комфорта и безопасности;
- качественные автосамосвалы;
- надежные автофургоны;
- многофункциональную спецтехнику.
Условия лизинга:
- предоплата — 25%;
- процентная ставка — 20% годовых (начисляется на фактический остаток);
- срок — три года.
Акция действует с 23 мая по 23 июня. Количество техники ограничено.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−80−80, (+998) 97−701−83−16, (+998) 97−701−83−17, (+998) 97−701−83−18.
«Бизнес не ждет. Оформляйте сделку и уезжайте на новой технике».
Сайт: uztbm.uz
Telegram: t.me/uztruckbusmotors
Telegram: t.me/uzavtoleasing
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