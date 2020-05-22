Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 22 мая увеличилось на 39 и достигло 3006, сообщило Министерство здравоохранения.

Из подтвержденных новых случаев 5 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 6 — у граждан, прибывших из-за рубежа (все шестеро являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования), 28 — среди населения.

Из выявленных среди населения случаев 13 подтверждено в Самаркандской, 15 — Навоийской областях. Все граждане, контактировавшие с этими больными, в установленном порядке взяты под строгий карантин.

На данный момент от COVID-19 в стране выздоровели 2407 человек, на лечении остаются 586 пациентов, среди них у 4 человек состояние тяжелое.