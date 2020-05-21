Приостанавливается принятие ведомственных нормативно-правовых актов (НПА) на период с 1 июля 2020 года по 1 января 2021 года, следует из указа о совершенствовании работы органов юстиции.

Это делается для систематизации законодательства и сокращения излишнего правового регулирования, поясняет пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Исключение составляет принятие ведомственных НПА о внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу, а также предусматривающих их унификацию.

Разработка, согласование, принятие, правовая экспертиза и государственная регистрация проектов ведомственных НПА будут вестись через Единую электронную систему разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов. С 1 июля она заработает в тестовом режиме, с 1 октября — будет полностью функциональна.

Ранее о проблеме избытка ведомственных НПА высказывался министр юстиции Русланбек Давлетов.

«Есть такая тенденция, мы выявили незарегистрированные, то есть незаконно принятые ведомственные акты в сфере здравоохранения, даже в сфере Министерства инновационного развития. Там имеются нормы, касающиеся всего народа. Они утвердили их своими приказами, но не зарегистрировали», — рассказал глава Минюста в конце прошлого года, уточнив, что его ведомство отменило 8 из 19 таких документов.