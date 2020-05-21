Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 5 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему США — 1,5 миллиона. Следом идут Россия (317 тысяч), Бразилия (291 тысяча), Великобритания (249 тысяч) и Испания (232 тысячи).

В общей сложности от COVID-19 по всему миру скончались 328,6 тысячи человек, из них 93,4 тысячи — в США, 35,7 тысячи — в Великобритании и 32,3 тысячи — в Италии. Выздоровели 1,9 миллиона человек.

В Узбекистане на 16:30 21 мая выявлено 2964 случая коронавируса. С начала эпидемии в стране вылечились 2407 человек, 13 пациентов скончались.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, когда общее число заболевших в мире составляло 118 тысяч человек. 28 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 3 млн, 9 мая — 4 млн.