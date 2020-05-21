Страны Центральной Азии и Россия считают важным продолжать координировать взаимодействие при оказании адресной помощи своим согражданам на территории СНГ в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Замминистров иностранных дел стран Центральной Азии и России 21 мая в формате видеконференции обсудили координацию усилий по борьбе с COVID-19. В работе заседания приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

«Подчеркнута важность продолжения тесной координации и взаимодействия уполномоченных ведомств сторон в предотвращении последствий коронавирусной пандемии, включая адресную помощь гражданам, находящимся на территориях стран СНГ», — говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, актуальным вопросам регионального сотрудничества, а также взаимодействия на площадках международных организаций.

Участники заседания рассмотрели повестку дня предстоящей Третьей министерской встречи стран Центральной Азии и России. Стороны подчеркнули необходимость продолжения активной совместной работы по продвижению приоритетных проектов в области торгово-экономического сотрудничества, а также в транспортно-коммуникационной сфере.