Число случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, достигло 2967, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из подтвержденных 21 мая 28 случаев 7 выявлено у водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 — у прибывшего из-за рубежа и находившегося на карантине.

В 20 случаях заболевание было выявлено среди населения в городе Ташкенте (12 человек), Навоийской (5) и Самаркандской (3) областях. Три человека с коронавирусом, которые находились в тесном контакте с другими людьми, инфицировали членов семьи, родственников и коллег — в общей сложности 17 человек. Все контактировавшие с этими больными взяты под карантин.

К настоящему времени от коронавируса выздоровели 2407 человек. Сейчас на лечении находятся 547 пациентов.

Статистика по регионам. Источник: Минздрав.