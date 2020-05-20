Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас принял решение о расторжении всех договоренностей с Израилем и США из-за намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли, сообщило РИА Новости.

«Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, включая те, что связаны с безопасностью», — сказал Аббас.

Палестинский лидер также призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом как «оккупационная сила на оккупированной территории Палестины».

Аббас отметил, что Палестину пора включить в состав международных организаций и институтов.

«Мы вновь заявляем о своей приверженности международному праву, арабским, исламским и региональным договоренностям, частью которых являемся. Мы также вновь заявляем о своей приверженности борьбе с международным терроризмом в любом его проявлении», — добавил он.

Согласно заявлению Аббаса, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны.