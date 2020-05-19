В шестиэтажном доме блока D резиденции Mirabad Avenue доступны последние пять квартир с площадью 84 кв. м и по цене от 11,5 млн сумов за 1 кв. м. Стоимость указана с учетом скидки 16%.
До окончания акции со скидкой 16% в честь священного месяца Рамадан осталось две недели.
Помимо скидок резиденция Mirabad Avenue предлагает следующие бонусы при любой покупке:
- разработка индивидуального дизайн-проекта в подарок;
- приватная терраса с площадью до 260 кв. м при покупке апартаментов на девятом этаже;
- предчистовая отделка, включающая в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гиспокартона;
- возведение перегородок по индивидуальному дизайн-проекту;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы Kampmann (Германия);
- систему умного дома от Siemens.
К сентябрю 2020 года резиденция обещает сдать первые два шестиэтажных дома, расположенных в блоке D.
На территории резиденции будет действовать шопинг-авеню протяженностью 450 м. Вдоль всей авеню предстанут международные бренды премиум-класса, которые разместятся на первых двух этажах коммерческой зоны.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Telegram-чат-бот: t.me/mirabad_avenue_bot
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz
На правах рекламы.