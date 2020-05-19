В шестиэтажном доме блока D резиденции Mirabad Avenue доступны последние пять квартир с площадью 84 кв. м и по цене от 11,5 млн сумов за 1 кв. м. Стоимость указана с учетом скидки 16%.

До окончания акции со скидкой 16% в честь священного месяца Рамадан осталось две недели.

На фото: фрагмент обустроенной приватной террасы на крыше девятого этажа. Вид со стороны входа на террасу.

Помимо скидок резиденция Mirabad Avenue предлагает следующие бонусы при любой покупке:

разработка индивидуального дизайн-проекта в подарок;

приватная терраса с площадью до 260 кв. м при покупке апартаментов на девятом этаже;

предчистовая отделка, включающая в себя: стяжку; шпатлевку; потолки из гиспокартона; возведение перегородок по индивидуальному дизайн-проекту; центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония); панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия); напольные конвекторы Kampmann (Германия); систему умного дома от Siemens.



На фото: фрагмент обустроенной приватной террасы в подарок. Лаунж-зона.

К сентябрю 2020 года резиденция обещает сдать первые два шестиэтажных дома, расположенных в блоке D.

На фото: фрагмент обустроенной приватной террасы в подарок.

На территории резиденции будет действовать шопинг-авеню протяженностью 450 м. Вдоль всей авеню предстанут международные бренды премиум-класса, которые разместятся на первых двух этажах коммерческой зоны.

На фото: фрагмент летней кухни на приватной террасе, расположенной на крыше девятого этажа.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−150−22−22.





Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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