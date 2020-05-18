Граждане Узбекистана, находящиеся в России, начали получать финансовую помощь от посольства республики в Москве в рамках проекта «Мехр», сообщили в дипломатической миссии.

Проект стартовал 14 мая, за это время помощь на общую сумму более 1,2 млн рублей получили 202 узбекистанца. Средства были переведены на банковские пластиковые карты заявителей.

Среди получивших помощь:

190 студентов, обучающихся в очных отделениях российских вузов;

8 соотечественников, у которых подтверждена коронавирусная инфекция;

2 гражданина с инвалидностью;

1 гражданка, имеющая на иждивении детей до двух лет;

1 беременная женщина со сроком беременности свыше 7 месяцев.

Напомним, это единовременная выплата для граждан Узбекистана, оказавшихся в затруднительном положении в связи с введением карантинных и ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Для получения помощи необходимо отправить заявку через электронный портал мехр.рф, который работает на узбекском и русском языках. Об условиях ее получения «Газета.uz» писала ранее.

Как отметили в посольстве, за два дня работы портала дипмиссия получила свыше 12 тысяч обращений, а география заявок охватывает практически всю Россию. Однако часть полученных заявок не соответствует критериям выдачи помощи. «В этой связи посольством принимаются меры по оказанию помощи указанной категории граждан, не соответствующих критериям проекта „Мехр“, посредством использования других механизмов», — сообщается на Facebook-странице посольства.

В формировании фонда финансовой помощи принимали участие спонсоры и благотворители, в том числе предприниматель и меценат Алишер Усманов.