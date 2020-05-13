С 14 мая посольство Узбекистана в Москве и генеральные консульства страны в регионах России начинают выплату единовременной материальной помощи гражданам республики в России, оказавшимся в затруднительном положении в связи с введением карантинных мер из-за пандемии вируса COVID-19.

Как сообщили «Газете.uz» в посольстве, помощь будет выделяться из средств, поступивших на благотворительный счет дипломатической миссии. Проект получил название «Мехр» и подразумевает исключительно единовременную денежную выплату исходя из установленного в России минимального размера оплаты труда.

Выплаты предназначены для следующих категорий граждан:

Лица с инвалидностью, при предъявлении соответствующего подтверждающего документа (справка);

Женщины, имеющие на иждивении детей до двух лет, а также со сроком беременности свыше семи месяцев при предъявлении подтверждающих документов (копия свидетельства о рождении ребенка, справка с медицинского учреждения);

Лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 при предъявлении подтверждающего документа;

Студенты, обучающиеся на очных отделениях российских вузов, при предъявлении справки с места учебы.

Для получения финансовой помощи необходимо отправить заявку через электронный портал мехр.рф, который работает на узбекском и русском языках.

Для обеспечения прозрачности в выделении средств посольство будет еженедельно публиковать на своем сайте и официальных страницах в социальных сетях отчет о расходовании средств.

Посольство выразило признательность спонсорам и благотворителям, перечислившим финансовые средства на благотворительный счет. Особую благодарность дипмиссия выразила предпринимателю и меценату Алишеру Усманову.