Президент Шавкат Мирзиёев 12 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Кабинета Министров Республики Узбекистан», сообщило Министерство юстиции.
Документом обновлена исполнительная структура Кабмина. В частности, введены новые должности:
- заместитель премьер-министра по вопросам социального развития;
- советник премьер-министра — начальник Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности;
- советник премьер-министра — начальник Департамента по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей.
Этим же документом упразднены:
- должность заместителя премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения;
- должность советника премьер-министра по вопросам развития промышленности и кооперационных связей;
- Секретариат по вопросам поддержки махалли, семьи и молодежи, культуры, духовности и общественных организаций;
- Секретариат по вопросам образования и здравоохранения.
Постановлением также образован Секретариат по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодежи, духовности и общественных организаций, поддержки махалли и семьи.
На премьер-министра возложен ряд новых задач: непосредственное руководство над внедрением IT-технологий и «электронного правительства», обеспечение информационной безопасности, развитие телекоммуникаций, науки, научных исследований и инноваций.
Это третьи по счету изменения в исполнительной структуре Кабмина с начала года. До этого обновления вносились в январе и феврале.