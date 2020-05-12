В виду сложившейся в мире ситуации по распространению COVID-19, каждый человек более чем ответственно начал относится к своему здоровью и здоровью своих близких. Будучи уверенными, что в скором времени после снятия карантинных мер будут возобновлены авиасообщения между странами мира, у граждан возникнет потребность выезда за границу.

Естественным образом у соотечественников появится также потребность в медицинской защите за рубежом, а также в случае необходимости, в быстрой оперативной медицинской помощи.

Чтобы поездка была максимально комфортной и выгодной для путешественников, страховая компания «Узбекинвест» запустила акцию на ранние заявки на страховой полис для путешествующих со скидкой 25% от стоимости полиса.

Все, что нужно сделать это:

уже сейчас оставить заявку для оформления полиса путешествующих в колл-центре либо на сайте;

сообщить ФИО, дату или месяц запланированной поездки, свой телефон и получить скидку в размере 25% на полис страхования, действующий в любой точке мира. Оперативная команда операторов своевременно напомнит об оставленной заявке. Приобретенной скидкой можно воспользоваться в любое время на протяжении текущего года. Также страховку можно будет приобрести в режиме онлайн не выходя из дома или офиса, либо заказать услугу бесплатной доставки и сэкономить 25% от полной стоимости полиса.

Процесс подачи заявки займет всего лишь две минуты. Однако, в результате клиенты обеспечат себя и своих близких надежной защитой по выгодной цене.

Прием ранних заявок длится с 10 мая по 30 июня.

В этот сложный период, требующий всеобщей сплоченности, безопасность соотечественников в любой точке мира и забота о них остается главным приоритетом компании.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (+998) 71−207−60−00 и на сайте компании.

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