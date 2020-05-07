Трое человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Инцидент произошел 5 мая примерно в 23:30. Водитель Matiz, 31-летний Р. М., передвигаясь по территории махали «Дустлик», потерял управление автомобилем, в результате чего машина съехала с проезжей части и упала в канал.

Водитель Matiz и его пассажиры 30-летний А. Д. и 22-летняя Р. М. скончались на месте происшествия.

Следственная группа при районном ОВД возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).