Два человека погибли 4 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в махалле «Тинчлик» Ургутского района Самаркандской области, сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел примерно в 19:30 на 33-м километре автодороги А-377 в сторону Таджикистана. Нетрезвый водитель ВАЗ-2106 27-летний Ф. Р. на встречной полосе столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-5327 под управлением 29-летнего З. А.

В результате происшествия пассажиры грузовика — супруга водителя, 22-летняя Д. С., и сын, двухлетний А. Н., — получили тяжкие телесные повреждения и погибли на месте.

Следственное управление при УВД Самаркандской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).