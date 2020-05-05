В период пандемии коронавируса здоровье превыше всего. Следует обезопаситься, сократить посещение общественных мест, позволить себе передвигаться на собственном авто. Компания LADA поможет в этом, предложив актуальную линейку автомобилей на выбор.

Теперь можно приобрести современные автомобили с минимальной предоплатой от 15%. Количество автомобилей ограничено. Но это еще не все, ведь автомобиль можно будет забрать всего за один час после оформления документов. Список и расчеты можно посмотреть по ссылке.

Также только до 10 мая можно приобрести автомобили LADA с выгодой 6 млн сумов, независимо от модели и комплектации автомобиля. Автомобиль можно заказать онлайн и получить доставку прямо к дому.

Дополнительную информацию можно получить в официальных точках продаж компании по ссылке.

На правах рекламы.