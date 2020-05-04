В период карантина компания UzAuto Motors предлагает покупателям приобрести автомобиль на выгодных условиях без лишних затрат и не выходя из дома.

Оплатить первоначальный взнос за понравившуюся модель автомобиля можно согласно таблице. После чего нужно выплачивать оставшуюся сумму без процентов или с годовой ставкой 12% в указанный срок.





В период карантина можно сделать покупку, позвонив официальным дилерам. Дилер создаст для покупателей все необходимые условия, чтобы они совершили покупку не выходя из дома.

Акция действует до конца карантина. Дополнительную информацию по данной акции можно узнать по телефону: (+998) 78−141−77−77.

Также в период карантина покупателям доступны следующие акции:

скидка 5% на Malibu 1,5 и 10% на Tracker от стоимости модели при полной оплате;

скидка более 13 млн сумов на Malibu 1,5 Turbo;

скидка более 23 млн сумов на Tracker LT А/T;

скидка более 19 млн сумов на Tracker LT M/T;

выгода до 10 млн сумов в виде кэшбэка на автомобили UzAuto Motors.

Только в период карантина при покупке автомобилей моделей Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti компания предлагает получить кэшбек в размере от 3,9 млн до 10,2 млн сумов. Для этого нужно заказать автомобиль, позвонив дилерам, произвести 100% предоплату, и при поставке автомобиля будет возвращена сумма в размере:

Spark — от 3,9 до 6,3 млн сумов;

Nexia — от 4,6 до 7,4 млн сумов;

Cobalt — от 5,1 до 8,3 млн сумов

Lacetti — от 6,3 до 10,2 млн сумов.

Компания готова платить за ожидание, поэтому размер кэшбэка варьируется в зависимости от срока поставки автомобиля. Предложение действует на вновь заключаемые договора со сроком поставки автомобилей с сентября по декабрь 2020 года.

Выгодные предложения для физических и юридических лиц

«Капиталбанк», InfinBank и «Узавтосаноат-Лизинг» предлагают приобрести автомобили UzAuto Motors на условиях кредита, лизинга и финансовой аренды.

Для обеспечения безопасности клиентов в 21 торговой точке сети korzinka.uz по Узбекистану открыты пункты контрактации UzAuto Motors. Список магазинов в Ташкенте:

Туркменский;

Азимова;

Караташ;

Себзор;

Бешкайрагоч;

Камолон;

Сергели;

Интегро;

Назарбек;

Абай.

Список магазинов в областях:

Бухара (три магазина);

Ургут;

Коканд;

Андижан;

Асака;

Зомин;

Дополнительную информацию можно узнать в call-центре и по телефонам менеджеров компании: (+998) 99−808−37−37, (+998) 97−705−02−21, (+998) 97−730−47−30, (+998) 99−808−17−17, (+998) 97−464−25−81, (+998) 99−866−07−20.

Call-центр: (+998) 78−120−70−77

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