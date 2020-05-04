Сберечь имущество важнее, чем его приобрести. Ответственные сотрудники филиалов компании Temiryo’l Sug’urta встретились с руководителями предприятий и собственниками имущества в Бухарской и Навоийской областях, пострадавших вследствие сильного ветра и ливней, обрушившегося на регион 27−28 апреля, и оперативно изучили сложившуюся ситуацию.

Быстрыми темпами завершается оценка стоимости восстановительных работ и требуемых материалов по каждому поврежденному имуществу. Безотлагательно выплачиваются страховые возмещения по объектам, сумма ущерба которых уже определена. Уже осуществлены выплаты в сумме свыше 25 млн сумов.





Компания также связывается с владельцами поврежденного наводнением имущества, произошедшего 1 мая вследствие обрушения части дамбы водохранилища Сардоба в Сырдарьинской области. Сотрудниками компании и пострадавшими решаются вопросы совместного преодоления сложившейся сложной ситуации.

За прошедший период 2020 года компания Temiryo’l Sug’urta своевременно выплатила более 5,5 млрд сумов страховых возмещений на покрытие ущерба, нанесенного жизни, имуществу, бизнесу клиентов. Этот процесс с должной оперативностью и качеством будет продолжаться и в дальнейшем.

Риски окружающей среды растут день за днем. Компания Temiryo’l Sug’urta будет надежным партнером в осуществлении задуманных планов и обеспечении устойчивого развития.

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