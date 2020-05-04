Двух военнослужащих Национальной гвардии Узбекистана, участвовавших в эвакуационно-спасательных работах в Сырдарьинской области, унесло сильным потоком воды, сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Это произошло рано утром 1 мая, в первые часы после прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.
Один из военнослужащих — сержант Хусниддин Зокирович Суяров — погиб. Сейчас ведутся поиски второго сотрудника.
Руководство Нацгвардии выразило соболезнования семье Хусниддина Суярова.
Sanjarbek Kholmatov
Выражаем искренние соболезнования семье Хусниддина Суярова.
Сергей Семенов
Настоящий герой. Приношу соболезнования родным и близким.
Mansur Tashmatov
Скорбим !
Тамара Аристархова
Семье наши соболезнования. Странно, что только сегодня мы узнаём об этом. Почему так?