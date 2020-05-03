На трассе М-39 в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области начались восстановительные работы. Район пострадал от наводнения после прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище, и дорога из столицы в Самарканд временно закрыта.

Местные жители эвакуированы из зоны затопления и размещены в лагерях, им доставляется гуманитарная помощь. На данный момент неизвестно о погибших.

Покинутые здания охраняет от мародерства Национальная гвардия. Она также препятствует жителям, которые рискуют вернуться в свои дома за вещами и домашним скотом.

С утра на трассу прибыли солдаты армии Узбекистана для расчистки дороги и строительных работ. Продолжается прибытие строительной техники, работают пожарные машины для откачки воды.

С места событий передаёт корреспондент «Газета.uz» Никита Макаренко.

«Газета.uz» благодарит за помощь пресс-службу Национальной гвардии Узбекистана.

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