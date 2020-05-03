В субботу из Ташкента в Сырдарьинскую область выехали первые колонны грузовиков с гуманитарной помощью, собранной жителями столицы для пострадавших в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище.

Хокимият и ГУВД Ташкента, поддержав инициативу волонтеров, организовали централизованный пункт сбора помощи на стоянке возле ресторана «Навруз» (ориентир — Дворец «Дружбы народов»).

Как сообщают корреспонденты «Газеты.uz», в субботу сюда почти без остановки приезжали машины с продовольственными товарами, детскими игрушками, подгузниками, постельными принадлежностями, одеждой.

От хокимията на месте работу координировала заместитель хокима по социальным вопросам Дурдона Рахимова. Она сообщила, что с вечера 2 мая по настоящее время жители привезли 33,5 тонны продовольствия, 4 тонны одеял и курпачей, 11 тон верхней одежды, 1,5 тонны обуви, 1 тонну посуды, 3000 литров питьевой воды и другие товары.

В пункте сбора помощи работают волонтеры из Центра координации спонсорской деятельности. Часть из них поехала в Гулистан, чтобы разгрузить грузовики.

Привезти помощь можно:

с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 — всем желающим на своих автомобилях;

с 10:00 до 20:00 — на автомобилях, имеющих специальные разрешения.

Номер телефона для справок: 71−239−17−28.

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