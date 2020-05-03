Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2136, сообщило Министерство здравоохранения.
Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 1278 человек.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2136, сообщило Министерство здравоохранения.
Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 1278 человек.
|В мире Статистика
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|1 093 112
|243 808
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|выздоровели
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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