«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку лучших рецептов блюд узбекской кухни.
Самса с зеленью
Красивое весеннее блюдо — самса с зеленью в форме пирамиды, которая является жемчужиной не только узбекской кухни, но и весенних блюд. Начинка содержит огромное количество витаминов.
«Гуштли нон»
Мясной хлеб понравится тем, кто хочет быстро и вкусно, главное, сытно накормить семью. Его можно подать к обеду или испечь для перекуса.
Ханум с картофелем
Это усовершенствованный рецепт ханума с сочной и вкусной картофельной начинкой подается порционно. Для невесомого теста не стоит добавлять яйцо.
Хамир хасип
Хамир хасип — это незатейливое блюдо узбекской кухни, которое станет сытным обедом или ужином для всей семьи. Готовится из простых продуктов, которые найдутся у любой хозяйки.
Нутовый суп
Этот рецепт подойдет тем, кому хочется чего-то сытного и оригинального. Нутовый суп прекрасно разнообразит семейное меню.
Холодный суп гужа
Один из любимых летних супов в Узбекистане — освежающая и полезная гужа. Для приготовления можно использовать различные злаки — пшеницу, кукурузу, перловку или даже рис.
Холвайтар
Холвайтар или «жидкая халва» — традиционный праздничный десерт, который оценят сладкоежки.
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