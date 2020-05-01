«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку лучших рецептов блюд узбекской кухни.

Самса с зеленью





Красивое весеннее блюдо — самса с зеленью в форме пирамиды, которая является жемчужиной не только узбекской кухни, но и весенних блюд. Начинка содержит огромное количество витаминов.

«Гуштли нон»





Мясной хлеб понравится тем, кто хочет быстро и вкусно, главное, сытно накормить семью. Его можно подать к обеду или испечь для перекуса.

Ханум с картофелем





Это усовершенствованный рецепт ханума с сочной и вкусной картофельной начинкой подается порционно. Для невесомого теста не стоит добавлять яйцо.

Хамир хасип





Хамир хасип — это незатейливое блюдо узбекской кухни, которое станет сытным обедом или ужином для всей семьи. Готовится из простых продуктов, которые найдутся у любой хозяйки.

Нутовый суп





Этот рецепт подойдет тем, кому хочется чего-то сытного и оригинального. Нутовый суп прекрасно разнообразит семейное меню.

Холодный суп гужа





Один из любимых летних супов в Узбекистане — освежающая и полезная гужа. Для приготовления можно использовать различные злаки — пшеницу, кукурузу, перловку или даже рис.

Холвайтар





Холвайтар или «жидкая халва» — традиционный праздничный десерт, который оценят сладкоежки.

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