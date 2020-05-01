Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) 30 апреля передало Узбекистану гуманитарную помощь, сообщила Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана.

Прибывший в республику груз включает 5000 комплектов средств индивидуальной защиты для врачей: комбинезоны, очки, маски, перчатки и бахилы.

На подписании документов по передаче груза посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр отметил высокий уровень и своевременность мер, предпринятых правительством Узбекистана для сдерживания распространения коронавируса, с чем связаны успехи страны в этом направлении.