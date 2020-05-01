Двух детей унесло селевым потоком в поселке Ширин Зааминского района Джизакской области, сообщила пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, жертвами схода селя стали Т. Г. (2006 года рождения) и ее младший брат Т. Ф. (2011), которые шли в магазин и переходили речку.

Тело мальчика было найдено на берегу реки, а девочка без сознания была доставлена в районное медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

В социальных сетях также распространилось видео, на котором видно, как селевой поток в Шараф-Рашидовском районе уносит несколько голов крупного рогатого скота.

Ранее Узгидромет объявил штормовое предупреждение. В нем говорилось, что 1−2 мая на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос влажной воздушной массы. В эти дни ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы. По предгорным и горным районам страны селеопасно.