Выпускные экзамены в вузах планируется провести онлайн с учетом опыта зарубежных стран и «текущей ситуации». На совещании о завершении учебного года, прошедшем 30 апреля, президент дал поручения по качественной организации процесса, сообщила пресс-служба главы государства.

Отметим, что ранее было принято решение окончить учебный год в школах дистанционно в рамках проекта Online-maktab («Онлайн-школа»).

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил создать возможность подать документы в вуз дистанционно, через интернет.

Ранее планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам — трем обязательным и двум профильным. «Однако в силу карантина возможности стали ограниченны для полноценной подготовки к такому формату экзаменов», — говорится в сообщении. Ответственным лицам поручено обеспечить организацию вступительных экзаменов в текущем году в упрощенной форме.

Сейчас в Узбекистане действуют 4 президентские и 9 творческих школ. В этом году намечено сдать в эксплуатацию еще 5 и 2 такие школы соотвественно. Президент поручил завершить их строительство в срок.

Кроме того, глава государства отметил необходимость пересмотреть нормативы вместимости в образовательных учреждениях, особенно в школах, в связи с вынужденным социальным дистанцированием.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству высшего и среднего специального образования и Государственной инспекции по контролю за качеством образования предоставить вузам право самостоятельно определять планы работы и программы исходя из спроса на рынке труда, запросов работодателей.

Президент указал на важность отказа от таких «не оправдавших себя методов», как чтение лекций «с бумажки», написание конспектов под диктовку, развития методики образования и повышения профессионального уровня педагогов.

Министерствам народного образования, высшего и среднего специального образования поручено поэтапно наладить дистанционное повышение квалификации педагогов, удаленное наблюдение за уроками, минимизировать человеческий фактор при оценке знаний.

Необходимо усовершенствовать систему выявления и профессиональной ориентации одаренной молодежи, отметил президент. Он поручил активизировать селекционную работу, пересмотреть деятельность лицеев, приняв во внимание, что их учебная программа должна качественно выделяться по сравнению со школьной программой.

Ранее было принято решение о создании со следующего учебного года профессиональных школ, колледжей и техникумов нового типа. При этом должны учитываться недостатки старой системы колледжей, говорится в сообщении. В связи с этим поставлена задача организовать в каждой области по одной образцовой профессиональной школе, колледжу и техникуму.