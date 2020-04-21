2019−2020-й учебный год в школах закончится дистанционно, сообщило Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Завершение учебного года состоится в рамках продолжающегося телевизионного проекта Online-maktab («Онлайн-школа»).

Преподаватели и сотрудники сферы народного образования, привлеченные к организации дистанционного обучения, продолжат работу в удаленном режиме с выплатой им заработной платы.