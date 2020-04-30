В результате проливных дождей в ряде районов Самаркандской области 29 апреля прошли селевые потоки и отмечены подтопления, повреждены жилые строения и транспортные коммуникации, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС Узбекистана. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области занимаются ликвидацией последствий.

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Обильные осадки в период с 16:10 до 18:05 привели к подтоплению 8 домов и некоторых подвалов на улицах Гала Осиё, Сузангарон, Мирзо Улугбек, Шохи Зинда, Туникасозлар, Ойбек и Избоскан в Самарканде.

Для устранения последствий МЧС направило 6 единиц спецтехники и 44 человек личного состава. К восстановительным работам также привлечены 8 единиц техники и 52 сотрудника предприятия «Сувокава»

Фото: Пресс-служба МЧС.

На 39−40-м километрах автодороге М-37А «Ташкент-Самарканд-Бухара» произошел размыв дороги.

Ливень также привел к подтоплению в жилых массивах Булунгурского района. Поступили сообщения о подтоплении 8 домов на улицах А. Навои, Фурката, Бахши, Ш. Рашидова, Спитамена, Сохибкор, Чаманзор и Х. Алимжана.

Фото: Пресс-служба МЧС.

На 1046−1058-м километрах трассы М-37, проходящей через Булунгурский район, вода затопила дорогу, движение транспорта было временно организовано по одной полосе.

Сообщений о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС Узбекистана.