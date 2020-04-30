Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков на брифинге в среду рассказал, откуда берутся новые случаи заражения коронавирусом.

«Заболевание коронавирусной инфекцией в основном встречается среди лиц, находящихся в карантинных учреждениях», — сказал Атабеков.

По его словам, на 29 апреля на карантине находилось более 85 тысяч граждан, из них 16,9 тысячи в стационарных учреждениях, 62,4 тысячи — в домашних условиях.

Главный государственный санитарный инспектор объяснил, почему число людей, находящихся на карантине, не меняется.

«После объявления карантина наших соотечественников все еще привозили чартерными рейсами. Если вы думаете, что наша граница полностью закрыта, то вы ошибаетесь. Потому что каждый день 500−600 граждан прибывают в нашу страну из-за рубежа (через Казахстан, Кыргызстан, Афганистан). Все они в организованном порядке помещаются на карантин», — сказал он.

К карантинным мерам также привлекаются лица, чей карантинный период был продлен из-за вспышки заболевания, участвующие в процессе лечения больных, сотрудники организации, в которой работал пациент с коронавирусом, члены семьи, близкие родственники, и те, кто находился в контакте с пациентом у него дома, сотрудники учреждений, которые посещали пациенты, а также лица, занимающиеся перевозкой грузов в регионы с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Нурмат Атабеков также отметил, что снижение количества случаев заболевания коронавирусом не означает завершение пандемии.

«Хотя ситуация несколько смягчается, более 1000 пациентов все еще продолжают лечение и свыше 85 тысяч гражданских лиц находятся на карантине», — подчеркнул он.