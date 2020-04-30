1 мая в 15:00 на странице строительной компании First Development Group в Facebook пройдет конференция с прямым включением местных и зарубежных участников, принимающих непосредственное участие в благоустройстве и изменении облика страны.





Обсуждение коснется темы строительного бизнеса, аналитики рынка новостроек Ташкента, изменений строительства в условиях самоизоляции. Также специалисты поговорят о том, во что стоит вкладывать финансы в 2020 году и о прогнозируемом росте ниши за счет роста экономики.





Участники конференции:

Гульшат Сариева — руководитель и партнер подразделения Cushman&Wakefield в Казахстане;

Курманалиев Олжас — коммерческий директор First Development Group;

Ширинов Эльчин — сотрудник агентства недвижимости New Realtor;

Анастасия Новикова — модератор конференции, главный редактор Forbes Uzbekistan и Forbes Kazakhstan.





Задать вопросы участникам прямого эфира можно по ссылке.





Сайт: fdg.uz

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