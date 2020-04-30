1 мая в 15:00 на странице строительной компании First Development Group в Facebook пройдет конференция с прямым включением местных и зарубежных участников, принимающих непосредственное участие в благоустройстве и изменении облика страны.
Обсуждение коснется темы строительного бизнеса, аналитики рынка новостроек Ташкента, изменений строительства в условиях самоизоляции. Также специалисты поговорят о том, во что стоит вкладывать финансы в 2020 году и о прогнозируемом росте ниши за счет роста экономики.
Участники конференции:
- Гульшат Сариева — руководитель и партнер подразделения Cushman&Wakefield в Казахстане;
- Курманалиев Олжас — коммерческий директор First Development Group;
- Ширинов Эльчин — сотрудник агентства недвижимости New Realtor;
- Анастасия Новикова — модератор конференции, главный редактор Forbes Uzbekistan и Forbes Kazakhstan.
Задать вопросы участникам прямого эфира можно по ссылке.
Сайт: fdg.uz
Telegram: t.me/fdguz
Instagram: @fdg_uz
Facebook: fb.com/FirstDevelopmentGroup
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