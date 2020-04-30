1 мая в 15:00 на странице строительной компании First Development Group в Facebook пройдет конференция с прямым включением местных и зарубежных участников, принимающих непосредственное участие в благоустройстве и изменении облика страны.


Обсуждение коснется темы строительного бизнеса, аналитики рынка новостроек Ташкента, изменений строительства в условиях самоизоляции. Также специалисты поговорят о том, во что стоит вкладывать финансы в 2020 году и о прогнозируемом росте ниши за счет роста экономики.


Участники конференции:

  • Гульшат Сариева — руководитель и партнер подразделения Cushman&Wakefield в Казахстане;
  • Курманалиев Олжас — коммерческий директор First Development Group;
  • Ширинов Эльчин — сотрудник агентства недвижимости New Realtor;
  • Анастасия Новикова — модератор конференции, главный редактор Forbes Uzbekistan и Forbes Kazakhstan.


Задать вопросы участникам прямого эфира можно по ссылке.


Сайт: fdg.uz
Telegram: t.me/fdguz
Instagram: @fdg_uz
Facebook: fb.com/FirstDevelopmentGroup

На правах рекламы.