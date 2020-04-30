Синоптики Узгидромета прокомментировали удар стихии в Бухарской области 27 апреля. В минувший понедельник вечером штормовой ветер обрушился на юго-западные районы Узбекистана и сопредельную территорию Туркменистана.

По данным метеорологических станций Узбекистана, скорость ветра в этих районах доходила до 22−25 м/с, в районе Каракуля (юг Бухарской области) порывы ветра достигали 30 м/с, в районе Навои — 35 м/с.

Виновником разбушевавшейся стихии был циклон, образовавшийся над районами зарубежного юга, пояснили синоптики. К вечеру 27 апреля холодный фронт циклона проходил по юго-западным районам Узбекистана и прилегающим районам Туркменистана.

В зоне фронта произошло столкновение двух воздушных масс: очень теплой массы, разогретой в дневные часы до +34…+37 градусов, и прохладной за холодным фронтом циклона. Это создало все условия для сильных восходящих движений воздуха и привело к развитию грозовой деятельности и шквальному ветру, отметили синоптики.

Узгидромет прогнозировал неустойчивый характер погоды по территории Узбекистана на 27−29 апреля — усиление ветра до 15−20 м/с, временами грозовые дожди. В частности, по Бухарской и Навоийской областям эти явления ожидались на вечер 27 апреля и ночь 28 апреля.

По большей части территории Узбекистана наблюдаемые скорости ветра при усилении были в пределах 15−20 м/с. Но в отдельных районах Бухарской и Навоийской областей фактические скорости ветра превысили прогнозируемые значения.

Можно ли было предвидеть, что ветры достигнут таких экстремальных значений?

«К сожалению, не все явления погоды, в том числе, опасные явления, можно предсказать заранее, — говорится в сообщении Узгидромета. — Наиболее сложными для прогнозирования являются так называемые локальные явления, охватывающие небольшие части территории и развивающиеся стремительно. Во всяком случае результаты расчетов различных мировых прогностических центров не предполагали ветер более 20 м/с».

В Узгидромете предполагают, что, возможно, это явилось и результатом информационного голода, поскольку в период пандемии коронавируса объем метеорологической информации уменьшился в разы.

Синоптики отметили, что ветры силой 30−35 м/с по Бухарской и Навоийской областям — редчайшее явление, однако не уникальное. Так, в районе Навои в 2019 году ветер дважды достигал значений 35 м/с. На метеостанции Каракуль в мае 1981 года была зафиксирована скорость ветра 40 м/с.

«Кроме этого, надо учитывать, что, конечно, бывали случаи, когда шквалы проходили по районам, где нет метеостанций и поэтому не были зафиксированы в летописи метеонаблюдений», — говорится в сообщении.

Напомним, штормовой ветер принес большие разрушения в Бухарскую область — повреждены 5293 здания, 415 автотранспортных средств и 42,4 тысячи деревьев. Зафиксировано 295 случаев аварий в система газо- и электроснабжения. Погиб один человек, травмы различной степени тяжести в области тяжести получил 31 человек.