Днем 27 апреля воздух в Узбекистане прогреется до +34 градусов, а по югу и пустынной зоне — до +37 градусов. Это будет самый теплый день за всю нынешнюю весну, сообщила пресс-служба «Узгидромета».

К вечеру понедельника по Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут дожди и грозы. Температура воздуха будет ниже, чем по остальной территории, в пределах +23…+28 градусов.

Ближайшей ночью и утром 28 апреля дожди продолжатся по северным районам страны, а также ожидаются по Бухарской и Навоийской областям.

Во вторник зона осадков сместится на центральные и южные районы страны. Днем 28 апреля и 29 апреля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям местами с перерывами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер местами будет усиливаться до 15−20 м/с.

По областям Ферганской долины дожди и грозы ожидаются лишь к вечеру 29 апреля. Давление по территории страны будет расти, а температура понижаться и 29 апреля составит +20…+25 градусов.

30 апреля и 1 мая по Узбекистану установится погода без осадков, а 2 мая после двухдневного перерыва вновь возможны дожди и грозы. Температура в эти дни будет в пределах +23…+28 градусов.