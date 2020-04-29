Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 29 апреля выступил с очередным обращением к общественности.

Он подчеркнул, что «благодаря своевременному установлению карантинных ограничений и тому, что наш народ терпеливо соблюдает их, мы смогли не допустить распространения инфекции во многих районах и городах».

«Вот уже больше полутора месяцев наш народ, следуя призыву „Оставайтесь дома“, проявляя высокую отвагу, живет в условиях всеобщего карантина. Нашим людям, не привыкшим сидеть без дела, ставящим семью, детей превыше всего, денно и нощно трудящимся ради их блага, эта вынужденная изоляция, конечно же, дается нелегко», — сказал он.

«Учитывая, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется, а также посоветовавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что пришло время принять следующие шаги к поэтапному снятию карантина. Ведь жизнь продолжается. Мы ни на минуту не должны забывать о завтрашнем дне, будущем нашего народа», — отметил президент.

С учетом положительной динамики развития санитарно-эпидемиологической обстановки, погодных условий и многочисленных обращений граждан Шавкат Мирзиёев поручил разрешить прогулки родителей с детьми только во внутренних дворах многоквартирных домов и прилегающих территориях. При этом требуется строгое соблюдение мер безопасности.

Следить за исполнением этого поручения будут Министерство внутренних дел и Национальная гвардия. «В этом плане город Ташкент должен быть примером», — сказал президент.

В целях предотвращения потери поспевшей сельскохозяйственной продукции, а также в ответ на запросы населения будет разрешено осуществление межобластных и междугородних перевозок для доставки и продажи выращенной фермерами и дехканами плодоовощной и бахчевой продукции.

«Прежде в столицу и другие области большой объем сельскохозяйственной продукции доставлялся из Ферганской долины через перевал Камчик. Ныне этот путь закрыт. Или же Самаркандская область поставляла многие продукты в Республику Каракалпакстан, город Зарафшан и другие регионы. Сейчас эти пути перекрыты. В связи с этим комиссии по обеспечению продовольственной безопасности во главе с генеральным прокурором поручается организовать систему круглосуточной доставки сельхозпродукции на места», — сказал глава государства.

«Принимая во внимание снижение динамики заражения среди населения, считаю целесообразным постепенно смягчить ограничения по использованию личного автотранспорта». — продолжил президент.

Он поручил Специальной республиканской комиссии «ввести порядок, в соответствии с которым в регионах, в которых введены соответствующие ограничения, гражданам разрешается пользоваться личным транспортом с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера». Когда вступил в силу новый порядок, не уточняется.

Использование личного автотранспорта будет разрешено в первую очередь для поездок граждан на работу, в медицинские учреждения и возвращение домой, в целях покупки потребительских товаров, лекарств и изделий медицинского назначения. Граждане, имеющие специальные разрешения (стикеры) и оказывающие услуги доставки, могут пользоваться личным автотранспортом без каких-либо ограничений.

Вместе с тем «представляется возможным разрешить нашим уважаемым ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, профессорам и преподавателям продолжить деятельность в своих лабораториях и кафедрах с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Мы должны предоставить им возможность постепенно готовиться к организации дальнейшего научного и учебного процесса», — отметил руководитель страны.

«Конечно, по мере улучшения ситуации мы еще более уверенно продолжим работу по поэтапному смягчению карантинного режима после 10 мая. Однако повторю: повсеместное соблюдение санитарных требований должно быть первостепенной задачей», — сказал президент.