Передвижение на личном автотранспорте в Узбекистане планируется разрешить в определенное время суток: утром — с 7:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Об этом на видеоселекторнорном совещании в среду сказал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Более подробная информация, в том числе о дате вступления изменений в силу, появится в ближайшее время.

Принимая во внимание снижение темпов заражения коронавирусом среди населения, Шавкат Мирзиёев назвал целесообразным постепенно смягчить ограничения по использованию личного автотранспорта.

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Он поручил Специальной республиканской комиссии ввести порядок, в соответствии с которым в регионах, где введены соответствующие ограничения, разрешено пользоваться личным транспортом в указанное время суток.

Использование личного автомобиля допускается, в первую очередь, для поездок на работу и обратно, в медицинские учреждения, для покупки лекарственных средств и потребительских товаров.

Граждане, имеющие специальные разрешения и оказывающие услуги доставки, смогут пользоваться личным автотранспортом без каких-либо ограничений, сказал президент.

С учетом положительной динамики развития санитарно-эпидемиологической обстановки, погодных условий и многочисленных обращений граждан необходимо разрешить прогулки родителей с детьми, отметил глава государства.

Прогулки пока будут разрешены только во внутренних дворах и территориях в непосредственной близости от домов с условием строгого соблюдения мер безопасности.

«Надо отдать должное детям, которые наряду со взрослыми стойко переживают карантин», — процитировал президента телеканал «Узбекистан 24»

«Самое главное — мы ни на миг не должны забывать, что наше здоровье зависит от нас самих. И вместе с тем здоровье всего народа зависит от каждого. От нашей сознательности, дисциплинированности и терпеливости», — приводит словам Шавката Мирзиёева телеканал.