Передвижение на личном автотранспорте в Узбекистане планируется разрешить в определенное время суток: утром — с 7:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Об этом на видеоселекторнорном совещании в среду сказал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил телеканал «Узбекистан 24».
Более подробная информация, в том числе о дате вступления изменений в силу, появится в ближайшее время.
Принимая во внимание снижение темпов заражения коронавирусом среди населения, Шавкат Мирзиёев назвал целесообразным постепенно смягчить ограничения по использованию личного автотранспорта.
Он поручил Специальной республиканской комиссии ввести порядок, в соответствии с которым в регионах, где введены соответствующие ограничения, разрешено пользоваться личным транспортом в указанное время суток.
Использование личного автомобиля допускается, в первую очередь, для поездок на работу и обратно, в медицинские учреждения, для покупки лекарственных средств и потребительских товаров.
Граждане, имеющие специальные разрешения и оказывающие услуги доставки, смогут пользоваться личным автотранспортом без каких-либо ограничений, сказал президент.
С учетом положительной динамики развития санитарно-эпидемиологической обстановки, погодных условий и многочисленных обращений граждан необходимо разрешить прогулки родителей с детьми, отметил глава государства.
Прогулки пока будут разрешены только во внутренних дворах и территориях в непосредственной близости от домов с условием строгого соблюдения мер безопасности.
«Надо отдать должное детям, которые наряду со взрослыми стойко переживают карантин», — процитировал президента телеканал «Узбекистан 24»
«Самое главное — мы ни на миг не должны забывать, что наше здоровье зависит от нас самих. И вместе с тем здоровье всего народа зависит от каждого. От нашей сознательности, дисциплинированности и терпеливости», — приводит словам Шавката Мирзиёева телеканал.
Елена Королкова
Свершилось чудо
Kos !
Круто, спасибо. А у нас автомобили от фирмы, будут штрафовать?..
тофик гусейнов
Когда это будет уже ?
Николай
Ураааааааааааааааааа!
Эскандер Атаханов
Благие новости
Артур Обичкин
Отлично,хотя-бы так для начала
Владислав Горбачев
Разрешат или разрешили? не совсем ясно, в других источниках в СМИ написанно “разрешили“.
bulion solst
а ездить на такси за вещами либо из одного жилища в другое?
Kos !
И с какого числа начнёт действовать данное разрешение?
Artem Tom
То есть, хокимиятам не удастся-таки поднять бабла на выдаче стикеров? Ах, представляю, как там сейчас расстроились.
Nikolay Sergeev
не понятно — разрешат, или уже разрешии?
нет официального сообщения от СпецКомисии..
R N
а подвозить коллег? а такси?
Сергей Я
В категорию"личный транспорт" велосипед входит?
Gitlerloh Poh
С какого числа?
Виталий Варшавский
Опять какието полумеры, всё не понятно написано, а что если я не успеваю до дому доехать и меня ловит гаишник в 20:10 то штраф?
Владимир Краснов
Сказать, что отличные новости это ничего не сказать. Шикарно..
Тимур Ганиев
Вай что на дорогах будет? За 3и часа что успеешь? Люди же попрут всей толпой!
Ну хоть на этом спасибо!
George Velenson
Смешно однако. Т.е. получается официальным такси с завтрашнего дня запрет на перевозку пассажиров, а частникам разрешили работать. Или они будут, как-то отличать пассажира от члена семьи. )))
Andrey Lebedev
Бегать только вокруг дома можно?
Светлана Дмитриева
Читайте внимательно -"Более подробная информация, в том числе о дате вступления изменений в силу, появится в ближайшее время"
Дмитрий Доронин
Маршрутные автобусы тоже запустите, допустим утром с 6:00-9:00часов и вечером с 17:00-20:00 часов
Павел Мельников
А если авто с фирмы? Не вижу причин делить на личный и не личный.
Maksim Tagilov
о перевозке пассажиров речи не идет
александр Т
Тогда пускай карантин уберает
Tulaev Gerakl
Нужно былобы хотябы до 21:00 зделать. Чтоб успели и в магазин заехать
Ilmara Bermudov
И что? Будут пробки с 17-00 по 20-00? Как докажешь ГАИшнику что на пробке задержался после 20-00?
Камилла Лето
а у кого вообще авто нет??? что за дискриминация? или уже считается, что у каждого гражданина есть свой собственный автомобиль?
Умид Ахмедов
Более подробная информация, в том числе о дате вступления изменений в силу, появится в ближайшее время