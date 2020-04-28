В январе-марте общий объем совокупного дохода населения достиг 78,9 трлн сумов. Номинальные темпы его роста составили 122,5%, сообщил Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Совокупный доход на душу населения составил 2,3 млн сумов, номинальные темпы роста — 120,1%, говорится в сообщении.

В связи с изменением потребительских цен темпы роста совокупного дохода населения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в реальном выражении составили 107,6%. Реальные темпы роста совокупного дохода на душу населения достигли 105,6%.

Среднедушевой номинальный совокупный доход населения выше среднереспубликанского значения был отмечен в Ташкенте — 5,8 млн сумов, Навоийской — 3,7 млн сумов, Бухарской — 2,6 млн сумов и Ташкентской — 2,5 млн сумов — областях.

Весьма высокий показатель реального роста совокупного дохода на душу населения зафиксирован в Навоийской области — 11,1%. В Джизакской — 7,4%, Сурхандарьинской — 7,1%, Наманганской — 7%, Самаркандской — 6,2%, Ферганской — 5,8% и Хорезмской — 5,7% — областях значения среднедушевого дохода превышают среднереспубликанский уровень.

Как отмечает Госкомстат, значительному росту общего объема совокупного дохода населения в основном способствуют существенные изменения доходов от трудовой деятельности (доходы наемных работников и от самостоятельной занятости), на долю которых приходятся 66% общих доходов, а 25,3% составляют доходы от трансфертов.

В совокупном доходе регионов наибольшая доля доходов, полученных от трудовой деятельности (доходы наемных работников и самозанятых), наблюдалась в Навоийской области (81,2%). Напротив, в Ташкенте, Самаркандской, Наманганской, Хорезмской, Сурхандарьинской, Андижанской, Кашкадарьинской областях и Каракалпакстане она была ниже среднереспубликанского уровня.

Номинальные темпы роста доходов от трудовой деятельности по отношению к соответствующему периоду 2019 года достигли 123,1% и способствовали приросту номинального объема совокупного дохода на 15,2%.

Доходы от трудовой деятельности состоят из доходов наемных работников и от самостоятельно занятого населения. В январе-марте доля совокупного дохода наемных работников среди населения составила 33,4%. Темпы роста их доходов достигли 125,6%, что обеспечило увеличение номинальных доходов населения на 8,3%.

Доля совокупного дохода самозанятных среди населения составила 32,6%. Номинальные темпы роста их доходов — 120,7%. Наибольшая доля доходов от самостоятельной занятости отмечена в Самаркандской (11,8%), Ташкентской (11,6%) и Ферганской (8,9%) областях. Регионы с самой низкой долей — Сырдарьинская область (2,5%), Каракалпакстан (3,4%) и Навоийская область (4,9%).

Общий объем доходов от собственности за квартал составил 4,8 трлн сумов. Номинальные темпы роста по сравнению с соответствующим периодом 2019 года — 137,9%, а их доля в общем объеме совокупного дохода населения — 6%. Влияние доходов от собственности на изменение общего объема совокупного дохода населения незначительно, отмечает Госкомстат. В истекшем периоде эти доходы способствовали приросту общего объема совокупного дохода на 2%.

Две трети объема полученных за январь-март доходов от собственности выпали на долю Ташкента — 71,7%. Следующие

регионы, имеющие значительный вес, — Ташкентская (6,2%), Самаркандская (4,1%) и Наманганская (3,8%) области.

Доля трансфертов в общем объеме совокупного дохода населения за этот же период уменьшилась на 1% и составила 25,3%.

По данным за январь-март 48,4% доходов от трансфертов пришлись на доходы от социальных трансфертов, в числе которых пенсии, пособия и стипендии, 51,6% доходов — от других трансфертов, в том числе денежных переводов из-за рубежа. Изменения за истекший период пенсий, пособий и стипендий способствовали росту общего объема совокупного дохода населения на 2,6%.

Доля пенсий в общем объеме социальных трансфертов составила 82,2%, пособий — 15,4%, стипендий — 2,4%. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года, темпы роста пенсий составили 120,3%, пособий — 139,9%.

Номинальные темпы роста денежных переводов из-за границы, которые являются частью текущих трансфертов, за январь-март составили 115,6%, а их доля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в совокупном доходе населения увеличилась на 0,7% и составила 13,1%.

Наибольшая доля денежных переводов в совокупном доходе населения зарегистрирована в Самаркандской области (19,8%).

Высокой она была также в Андижанской (18,7%), Сурхандарьинской (18%), Хорезмской (17,9%), Наманганской (15,7%), Кашкадарьинской (14,9%), Бухарской (14,7%) областях, Каракалпакстане (14,4%) и Ферганской (13,7%) области.

В общем объеме совокупного дохода населения доля доходов, полученных от малого предпринимательства, составила 53,6%. В структуре совокупного дохода регионов она различается: наиболее высокая доля зафиксирована в Джизакской области — 62%. Наименьшая доля доходов, полученных от малого предпринимательства, зафиксирована в Каракалпакстане — 43,5%, а также в Навоийской области — 44,2%.