Международный общественный фонд Zamin, попечительский совет которого возглавляет супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева, выделил средства на поддержку женщин и семей, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за пандемии коронавируса.

На оказание помощи 5000 женщин во всех регионах Узбекистана фонд предоставил 5 млрд сумов, перенаправив их из бюджета своих проектов.

Фонд Zamin, как сообщается на его сайте, финансируется за счет благотворительных взносов физических и юридических лиц, а также грантов международных организаций.

В ближайшее время фонд планирует реализовать проекты по защите окружающей среды, развитию образования для детей с нарушением слуха, а также внедрению инновационных технологий в социальную сферу, говорится в сообщении.