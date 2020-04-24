Golden House искренне поздравляет всех жителей Узбекистана с благословенным месяцем Рамадан. Пусть священный месяц принесет в Узбекистан мир, спокойствие и благополучие. Рамадан побуждает людей делиться благом, быть добрыми по отношению друг к другу. В эти светлые дни будет уместно тратить свое время и возможности на действительно полезные и красивые деяния.





В честь этого праздничного месяца Golden House решил поделиться приятными подарками с своими клиентами. При покупке квартиры в жилых комплексах Parisien, Greenwich, Qushbegi, Assalom Maxtumquli и Assalom Sohil в период месяца Рамадан — с 24 апреля по 24 мая — современный и надежный кондиционер от Samsung предоставляется в подарок.





Офисы продаж работают в режиме онлайн и у всех желающих есть возможность приобрести квартиру дистанционно. Также в Golden House действует функция «Мобильный офис».





Телефоны:

(+998) 99−823−11−11;

(+998) 99−824−11−11;

(+998) 99−825−11−11;

(+998) 99−826−11−11.

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