Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 24 апреля увеличилось на 20 и составило 1778, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 24 апреля увеличилось на 20 и составило 1778, сообщило Министерство здравоохранения.
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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